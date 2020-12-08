Українська співачка і екс-солістка "ВІА Гри" Надія Мейхер втілила давню мрію

Як повідомляє Politeka.net, учасниця шоу "Танці з зірками" виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео свого виступу в одному з концертних залів Києва і поділилася особистим досягненням з шанувальниками. Вона вийшла на сцену в розкішній червоній сукні без рукавів, з довгим подолом і "еполетами" на плечах. Смугаста вставка на грудях привертає увагу до зони декольте.

У такому вигляді Надія Мейхер виконала арію "Habanera". В описі співачка зізналася, що давно дізналася про свій оперний талант, але виступаючи з "ВІА Грою" вона не могла розвивати в собі ці здібності. Тільки тепер, через багато років, зірка намагається реалізувати себе в цій сфері.

"Моя мрія, а слідом і мета виконувати оперні арії тягнеться давно... Але ще раніше, а саме коли мені було 18 років, викладач з вокалу прослухавши, сказав, що мені потрібно виконувати оперу...) Тоді я була вже в складі колективу ВІА Гра, і оскільки нікому з керівників не було цікаво розвивати в мені ці дані, а я тоді засумнівалася в своїх здібностях, займалася естрадним вокалом", - пише Надія Мейхер. - "Пройшли роки, і любов до класичної музики, до опери взяла гору. У 2006 році натхненником стало серйозне захоплення творчістю Maria Callas, але найскладніше, знайти свого педагога академічного вокалу... З часом знайшла".

Користувачі соцмережі захопилися її вокалом і по-новому оцінили виконавицю в коментарях:

"Краща"; "дуже круто"; "Шикарно, мурашки по шкірі! Браво"; " неймовірно красиве звуковидобування! Задивитися і заслухатися! Брава!!!"; "ви мене зачаровуєте і вражаєте ! Неймовірна людина, з життєвим досвідом, яка ж красива всередині"; "не знала про такі таланти Ваших) дуже вражаюче!"; "Красиво так! І образ і виконання і подача!!! Браво!!!".

Нагадаємо, що розкута Надія Мейхер розстебнула гудзики на сорочці і показала свою гордість: "побачити хоч одним оком...".

Як повідомляла Politeka, ображена Мейхер після "Танців з зірками" не втрималася і вколола Санту Дімопулос: "Люди говорили «що вона…»

Також Politeka писала, що колоритна Мейхер після програшу в " Танцях з зірками "з'явилася з Горбуновим в новому амплуа:" Ну Галя і дає!".