Украинская певица, экс-солистка группы ВИА Гра Надежда Мейхер вновь заговорила о том, что победить на «Танцях з зірками» должна была Юлия Санина

Как передает Politeka.net, Мейхер дала интервью программе «Світське життя», где Катя Осадчая расспросила ее о третьем занятом месте и победителе шоу.

«Ты знаешь Катя, у меня очень хорошая интуиция. Поэтому, на самом деле, я абсолютно не разочаровалась. Я была внутренне к этому готова и, честно говоря, знала, что так и будет. Это шоу, которому я благодарна», - отметила Надежда.

Кроме этого, Мейхер не упустила возможности напомнить о том, что победительница шоу Санта Димопулос занималась бальными танцами и даже участвовала в турнирах, хоть и отрицала этот факт.

«Санте было тоже нелегко, но все равно тело запомнило технику. Я просто знаю, люди со среды бальных танцев говорили, что она и на турнирах принимала участие. Ей не так тяжело вспомнить то, что она технически выполняла. Конечно, она тоже много работала, но это очевидные вещи, это очень видно, что человек занимался бальными танцами», - подчеркнула Мейхер, уколов Санту.

Она отметила, что для нее победителем является тот человек, который с нуля научился танцевать. И это Юлия Санина.

Напомним, что раскрепощенная Надежда Мейхер расстегнула пуговки на рубашке и показала свою гордость: "Увидеть хоть одним глазком...".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Мейхер в узком платье эффектно напомнила о своем главном таланте: "Это было мощно!".

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