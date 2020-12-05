Співачка Надія Мейхер у пір'ї та мереживах запаморочила голову вдячній публіці

Як передає Politeka.net, 38-річна екс-зірка групи ВІА Гра опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала "шматочок" виступу в Херсоні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Співачка вийшла на сцену в елегантній чорній сукні, яка "тісно" лягла на її пишні форми, тим самим тільки посиливши ефект. Декольте "вузького" вбрання було виконано з мереживної вставки, а рукава і поділ обшиті пір'ям.

З красивим макіяжем та ідеальною укладкою Надя взяла в руки мікрофон і заспівала - від її голосу пробігають мурашки по шкірі.

"Дорогі мої, гастрольний тур триває... ХЕРСОН - вам окрема подяка за прийом, за любов, повагу, овації... Взаємно Люблю! Незабутньо!! ❤️❤️❤️ І обов'язково повернуся в рамках літнього гастрольного туру по Україні❤️ " - поділилася в підписі Мейхер, зазначивши, що наступний на черзі Київ (концерт пройде 23 грудня).

Користувачі висловили своє захоплення в коментарях:

"Який голос❗ 😍 все більше вас поважаю. Ви приклад для наслідування❗"

"😍це було потужно! Дякую за вашу творчість 👏 👍 🔥"

"Найкраща солістка Віагри за всі часи. Шкода зараз не розкручують належним чином"

Раніше ми повідомляли, після програшу на шоу "Танці з зірками" Мейхер засвітилася з телеведучим Юрієм Горбуновим в новому ампуа. Зірки знялися в другому сезоні серіалу "Великі валуйки". Надія грає працівницю Укрзалізниці Галину і є коханою персонажа Горбунова - Івана Петрука.

"Ну Галя і дає😂"; "тобі ось в таких серіалах зніматися треба. Просто пушка!❤❤", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що нестримна Мейхер з " Танців з зірками "показала, як грає за своїми правилами:" приструнити можуть тільки...".

Як повідомляла Politeka, пристрасті киплять через зіпсований фінал "Танців з зірками", деталі скандалу: "у 1 + 1 закінчилися гроші?".

Також Politeka писала, що Кухар розговорилася після скандального фіналу "Танців з зірками", кадри закулісся: "це був настільки...".