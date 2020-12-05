Співачка Надія Мейхер у пір'ї та мереживах запаморочила голову вдячній публіці
Як передає Politeka.net, 38-річна екс-зірка групи ВІА Гра опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала "шматочок" виступу в Херсоні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Співачка вийшла на сцену в елегантній чорній сукні, яка "тісно" лягла на її пишні форми, тим самим тільки посиливши ефект. Декольте "вузького" вбрання було виконано з мереживної вставки, а рукава і поділ обшиті пір'ям.
З красивим макіяжем та ідеальною укладкою Надя взяла в руки мікрофон і заспівала - від її голосу пробігають мурашки по шкірі.
"Дорогі мої, гастрольний тур триває... ХЕРСОН - вам окрема подяка за прийом, за любов, повагу, овації... Взаємно Люблю! Незабутньо!! ❤️❤️❤️ І обов'язково повернуся в рамках літнього гастрольного туру по Україні❤️ " - поділилася в підписі Мейхер, зазначивши, що наступний на черзі Київ (концерт пройде 23 грудня).
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Користувачі висловили своє захоплення в коментарях:
"Який голос❗ 😍 все більше вас поважаю. Ви приклад для наслідування❗"
"😍це було потужно! Дякую за вашу творчість 👏 👍 🔥"
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Раніше ми повідомляли, після програшу на шоу "Танці з зірками" Мейхер засвітилася з телеведучим Юрієм Горбуновим в новому ампуа. Зірки знялися в другому сезоні серіалу "Великі валуйки". Надія грає працівницю Укрзалізниці Галину і є коханою персонажа Горбунова - Івана Петрука.
"Ну Галя і дає😂"; "тобі ось в таких серіалах зніматися треба. Просто пушка!❤❤", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, що нестримна Мейхер з " Танців з зірками "показала, як грає за своїми правилами:" приструнити можуть тільки...".
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