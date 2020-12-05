Певица Надежда Мейхер в перьях и кружевах вскружила голову благодарной публике

Как передает Politeka.net, 38-летняя экс-звезда группы ВИА Гра опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала "кусочек" выступления в Херсоне (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Певица вышла на сцену в элегантном черном платье, которое "тесно" легло на ее пышные формы, тем самым только усилив эффект. Декольте "узкого" наряда было выполнено из кружевной вставки, а рукава и подол обшиты перьями.

С красивым макияжем и идеальной укладкой Надя взяла в руки микрофон и запела - от ее голоса пробегают мурашки по коже.

"Дорогие мои, гастрольный тур продолжается... ХЕРСОН - вам отдельная благодарность за приём, за любовь, уважение, овации... Взаимно Люблю! Незабываемо!! ❤️❤️❤️ И обязательно вернусь в рамках летнего гастрольного тура по Украине❤️" - поделилась в подписи Мейхер, отметив, что следующий на очереди Киев (концерт пройдет 23 декабря).

Пользователи выразили свой восторг в комментариях:

"Какой голос❗ 😍 Всё больше вас уважаю. Вы пример для подражания❗"

"😍это было мощно! Спасибо за ваше творчество👏👍🔥"

"Лучшая солистка Виагры за все времена. Жаль сейчас не раскручивают должным образом"

Ранее мы сообщали, после проигрыша на шоу "Танці з зірками" Мейхер засветилась с телеведущим Юрием Горбуновым в новом ампуа. Звезды снялись во втором сезоне сериала "Великі валуйки". Надежда играет работницу Укрзализныци Галину и является возлюбленной персонажа Горбунова - Ивана Петрука.

"Ну Галя и дает😂"; "Тебе вот в таких сериалах сниматься надо. Просто пушка! ❤️❤️", - отреагировали пользователи.

Напомним, что безудержная Мейхер из "Танців з зірками" показала, как играет по своим правилам: "Приструнить могут только...".

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