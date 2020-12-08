Украинская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер воплотила давнюю мечту

Как сообщает Politeka.net, участница шоу "Танці з зірками" выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" видео своего выступления в одном из концертных залов Киева и поделилась личным достижением с поклонниками. Она вышла на сцену в роскошном красном платье без рукавов, с длинным подолом и "эполетами" на плечах. Полосатая вставка на груди привлекает внимание к зоне декольте.

В таком виде Надежда Мейхер исполнила арию “Habanera”. В описании певица призналась, что давно узнала о своем оперном таланте, но выступая с "ВИА Грой" она не могла развивать в себе эти способности. Только теперь, спустя много лет, звезда пытается реализовать себя в этой сфере.

"Моя мечта, а следом и цель исполнять оперные арии тянется давно... Но ещё раньше, а именно когда мне было 18 лет, преподаватель по вокалу прослушав, сказал, что мне нужно исполнять оперу...) Тогда я была уже в составе коллектива Виа Гра, и поскольку никому из руководителей не было интересно развивать во мне эти данные, а я тогда усомнилась в своих способностях, занималась эстрадным вокалом", - пишет Надежда Мейхер. - "Прошли годы, и любовь к классической музыке, к опере взяла верх. В 2006 году вдохновителем стало серьёзное увлечение творчеством Maria Callas, но самое сложное, найти своего педагога академического вокала... Со временем нашла".

Пользователи соцсети восхитились ее вокалом и по-новому оценили исполнительницу в комментариях:

"Лучшая"; "Очень круто"; "Шикарно, мурашки по коже! Браво"; "Невероятно красивое звукоизвлечение! Засмотреться и заслушаться! Брава!!!"; "вы меня очаровываете и поражаете ! Невероятный человек, с жизненным опытом, какая же красивая внутри"; "Не знала о таких талантах Ваших) очень впечатляюще!"; "Красиво так! И образ и исполнение и подача!!! Браво!!!".

Напомним, что раскрепощенная Надежда Мейхер расстегнула пуговки на рубашке и показала свою гордость: "Увидеть хоть одним глазком...".

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