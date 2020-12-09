Певица Надежда Мейхер успела отдохнуть от «Танців з зірками» и собралась на гастроли

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 38-летняя звезда рассказала, что не собирается долго отдыхать. Красотка сделала селфи, показав отдохнувшее и посвежевшее лицо. Выглядела на фото Надя очень счастливой. Она спустила кофточку, засветив выпирающие ключицы.

«Сказать, что я счастлива, не сказать... ничего. На смену одному Мега активному периоду приходит другой не менее активный. И так всю жизнь... Ведь мы сами ещё ТЕ «кузницы» своей судьбы)», - отметила певица, рассказав, что будет гастролировать по всей стране с гастролями.

В комментариях красотке оставили массу слов восхищения.

«Просто земная красота», «Красавица», «Разве так бывает, и красива и скромна и столько талантов. Дай Вам Бог здоровья и радости со своими близкими», «Надежда, удачи», «Вы для меня эталон женственности», «Красивая, талантливая», «вы прекрасная», «Пусть так будет всегда, Надюша!», «Мега позитив», - пишут пользователи сети.

Как известно, в танцевальном шоу Мейхер заняла третье место.

Напомним, что колоритная Мейхер после проигрыша в "Танцях з зірками" объявилась с Горбуновым в новом амплуа: "Ну Галя и дает!".

Как сообщала Politeka, что Надежда Мейхер ошеломила бездонным декольте и показала дар, который скрывала в "ВИА Гре": "Когда мне было 18 лет...".

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