Українська співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Надія Мейхер знову заговорила про те, що перемогти на "Танцях з зірками" повинна була Юлія Саніна

Як передає Politeka.net, Мейхер дала інтерв'ю програмі "Світське життя", де Катя Осадча розпитала її про третє зайняте місце і переможця шоу.

"Ти знаєш Катя, у мене дуже хороша інтуїція. Тому, насправді, я абсолютно не розчарувалася. Я була внутрішньо до цього готова і, чесно кажучи, знала, що так і буде. Це шоу, якому я вдячна", - зазначила Надія.

Крім цього, Мейхер не упустила можливості нагадати про те, що переможниця шоу Санта Дімопулос займалася бальними танцями і навіть брала участь в турнірах, хоч і заперечувала цей факт.

"Санті було теж нелегко, але все одно тіло запам'ятало техніку. Я просто знаю, люди з середовища бальників говорили, що вона і на турнірах брала участь. Їй не так важко згадати те, що вона технічно виконувала. Звичайно, вона теж багато працювала, але це очевидні речі, це дуже видно, що людина займалася бальними танцями", - підкреслила Мейхер, уколовши Санту.

Вона зазначила, що для неї переможцем є та людина, яка з нуля навчилася танцювати. І це Юлія Саніна.

Нагадаємо, що розкута Надія Мейхер розстебнула гудзики на сорочці і показала свою гордість: "побачити хоч одним оком...".

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