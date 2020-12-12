Популярная украинская певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер впечатлила поклонников, исполнив оперную арию на сцене
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Да так, чтобы развернулась, и на всю катушку..., летела стремглав куда сердце ... Куда? ДУША...» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Мейхер исполняет оперную арию в облегающем платье прямо на сцене. Среди прокомментировавших пост оказалась и другая экс-ВИА Гра Светлана Лобода, которая написала: «Ну какая же ты умница».
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Обратим внимание, что другие поклонники Мейхер пришли в «дикий» восторг от услышанного.
«Круто! Браво, Надюша», «ты бесподобна», «ого, меня замурашило», «совершенно новое звучание. Неожиданно! Класс», - пишут они.
До этого звезда признавалась, что давно мечтала выступить в оперном театре, но из-за контракта с «ВИА Гра» у нее не было такой возможности. Теперь же, когда певица уже не состоит в группе, у нее представилась такая возможность.
При этом поклонников Мейхер знаменитость лишила возможности что-либо сказать о своем выступлении, поскольку кадры были размещены в карусели Stories.
Напомним, что раскрепощенная Надежда Мейхер расстегнула пуговки на рубашке и показала свою гордость.
Как сообщала Politeka, обиженная Мейхер после «Танців з зірками» не удержалась и уколола Санту Димопулос.
Также Politeka писала, что колоритная Мейхер после проигрыша в "Танцях з зірками" объявилась с Горбуновым в новом амплуа.