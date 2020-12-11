Известная украинская певица Надежда Мейхер, бывшая участница группы «ВИА Гра», соблазнила безупречной внешностью в наряде с декольте

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, певица запечатлена во время исполнения арии Habanera. Для выступления знаменитость выбрала полупрозрачное платье с глубоким декольте. Благодаря этому в кадр попали внушительные объемы звезды.

Уточним, что до этого звезда признавалась, что давно мечтала выступить в оперном театре, но из-за контракта с «ВИА Гра» у нее не было такой возможности. Теперь же, когда певица уже не состоит в группе, у нее представилась такая возможность.

При этом поклонников Мейхер знаменитость лишила возможности что-либо сказать о своем выступлении, поскольку кадры были размещены в карусели Stories.

Отправной точкой в вопросе любви к опере, по словам Мейхер, стал 2006 год и творчество Марии Каллас. Кроме того, долгое время певица не могла найти "своего" педагога для постановки академического вокала.

Напомним, что раскрепощенная Надежда Мейхер расстегнула пуговки на рубашке и показала свою гордость: "Увидеть хоть одним глазком...".

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