Популярная украинская певица и бывшая участница трио «ВИА Гра» станет звездой популярного телешоу «Голос країни»

Об этом она рассказала во время общения с журналистами «ТСН».

Так, на популярное телешоу украинская певица и дизайнер Надежда Мейхер пришла в 11-м сезоне, удивив своим появлением как зрителей, так и судей.

«Мне кажется, это очень здорово, принять участие в таком проекте, который уже идет не один сезон. С удовольствием спою одну из своих любимых песен», - рассказала она.

Также журналистам удалось заметить, что Мейхер тщательно готовится к каждому своему выступлению, и этот не стал исключением.

«Этот проект — он открывает новые лица, новые голоса, или относительно новые, но не тех, кто давно в шоу-бизе и творчества ... И с тремя детьми», - подчеркнула она.

Поддержал экс-участницу ВИА Гры и ее давний друг, ведущий «Голоса країни» Юрий Горбунов.

«Я думаю, какие-то свои оперные дела, которые она в последнее время воплощает в жизнь. Мы в этом году так близко долго с Надей общаемся и в "Вуйках" и в "Танцях", что я ожидал что она будет в "Голосі". Я желаю Наде успеха, она крутая», - уточнил он.

Напомним, как выглядели Надя Дорофеева, Тина Кароль, Мейхер и другие звезды до популярности.

Как сообщала Politeka, звонкая Надя Мейхер в тесном платье разошлась на всю катушку, Лобода под впечатлением.

Также Politeka писала, что голосистая Надежда Мейхер с огромным декольте продемонстрировала свой талант.