Всегда интересно посмотреть, как выглядели звезды до популярности и своих преображений

Давайте посмотрим на красоток до того, как они стали известными, передает Politeka.net.

Известная певица Тина Кароль родилась в семье инженеров в Магадане, откуда позже семья переехала в Ивано-Франковск. В последнем городе прошли детские и юношеские годы будущей звезды. Тина уже с малых лет поняла, что будет артисткой и развивала свой талант, а затем и прославилась.

Певица и актриса Надежда Мейхер родилась в украинском селе Збручивка. После развода родителей мама девочки вместе с ней переехала в город Волочиск. В 6 лет Надя пошла в школу, а в 11 записалась в кружок самодеятельности, где занималась народными танцами. Девушка с детства была очень пластичной и талантливой, а когда попала в группу "ВИА Гра", о ней узнали все, и до сих пор популярность Надежды не утихает.

Телеведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева родилась в Санкт-Петербурге. С детства она занималась спортом. Будущая знаменитость работала в салоне красоты, ночном клубе и престижном автосалоне. Однако позже Настя решила попробовать себя на телевидении, после чего ее жизнь круто изменилась.

Певица Надя Дорофеева выросла в Крыму, в Симферополе. Отец служил в воинской части, а мама работала зубным техником. Девочка росла очень талантливой, а родители всегда поддерживали ее тягу к творчеству. Артистка делала все, чтобы ее заметили и однажды прислала свою кассету с песнями Потапу, который разглядел в Дорофеевой талант и стал заниматься ее раскруткой.

Бывшая участница "ВИА Гры" Вера Брежнева росла в бедной семье. Кроме нее в семье было еще трое девочек. Родители сестер трудились в промышленной сфере на Приднепровском химзаводе.

Однажды Вера решила "пробиться" в группу "ВИА Гра", и в результате покорила продюсера Константина Меладзе и о ней узнали все.

Певица Ани Лорак родилась в провинциальном городке тогда еще Украинской ССР. Девочка тоже была из небогатой семьи. В шесть лет мать решила отдать дочь в школу-интернат. Будучи там девочка брала уроки музыки, участвовала в конкурсах местного масштаба. В юном возрасте она заключила контракт с продюсером, после чего ее карьера стала расти, а сейчас Ани является кумиром миллионов.

Напомним, что главная поклонница Кароль ошарашила сходством со звездой, фото "сестричек": "Две Тины".

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