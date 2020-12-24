Мама известной украинской певицы Надежды Мейхер, бывшей участницы группы «ВИА Гра», ошеломила своим талантом

Как рассказывает Politeka.net , соответствующее видео появилось в Instagram.

Так, во время концерта Нади Мейхер на сцену поднялась ее мама.

«Невозможно было сдержать слезы», - подписали в Сети кадры, как мама обнимает Надю.

Но настоящий восторг у зрителей возник, когда Галина Грановская начала петь украинскую народную песню «Не та ружа, що за садом». Стоит отметить, женщина пела невероятно здорово.

При этом Надя Мейхер стояла рядом и только держала микрофон.

Отметим, мама Нади сама мечтала стать певицей, но ее родители не поддержали. Они не считали такое увлечение профессией, которая может приносить доход в семью.

А вот своей дочери в этом вопросе Галина Грановская всячески способствовала.

"Не смотря на то, что у мамы был жуткий токсикоз все девять месяцев, она всё же находила силы мечтать о том, что её дочь обязательно будет очень красивой😁, и непременно станет певицей... Я точно знаю, что не просто осуществляю мечту Мамочки. А то, что мой сильный род, ждёт от меня чего-то значимого, высоко духовного. И главное, что я должна нести со сцены это тепло, любовь, душевность... Лечить души и сердца", — рассказывала Надежда Мейхер-Грановская.

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