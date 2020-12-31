Экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер пленила пикантным безумием на новогоднем фото

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном наряде.

Так, горячая брюнетка позировала возле украшенной огнями лесной красавицы. На ней был черный атласный корсет с любопытным разрезом - будто разорванный напополам. Сквозь все это безумие можно разглядеть ее пышные прелести - прямо подарочек под елку. Также Надя была в светлой юбке-тюльпан с черным орнаментом. Яркий макияж, слегка растрепанный волосы и тонкая жемчужная нить на шее дополнили ее роскошный образ.

Певица пококетничала на камеру, поставив одну руку на пояс, и закусив мизинчик другой губами. На одном из кадров Надежда засмеялась, задрав голову и прикрыв ладонью лицо.

Стоит отметить, томная Мейхер частенько балует поклонников сочными кадрами. Девушке есть чем похвастаться, и скрывать такую красоту она не собирается.

Недавно певица показала искусство соблазнения, появившись на фото в Инстаграм в красном шелковом наряде. Гладкая ткань заманчиво прикрыла ее пышную гордость, оставив пищу для фантазий в зоне декольте.

Надежда коснулась одной рукой шеи - вернее, жемчужного колье, а другой обняла себя за талию. При этом, со слегка растрепанной прической, томно опустила взгляд и приоткрыла ротик.

Напомним, Мейхер входила в самый первый состав "ВИА Гры". Так, в середине 2000 года в ее родной город с гастролями приехал певец Валерий Меладзе. Он выступал в том же театре, где работала Надежда. В это же время брат Валерия продюсер Константин Меладзе проводил кастинги в новую группу. Познакомившись сначала с одним братом, а потом и с другим, и пройдя отбор с фотосессией, Мейхер пригласили в Киев, где она стала участницей "ВИА Гры" вместе с Аленой Винницкой.

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