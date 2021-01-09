Украинская певица и экс-участница шоу "Танці з зірками" Надежда Мейхер порадовала новым соблазнительным образом

Как пишет Politeka.net, она разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, на котором предстала в красном бархатном наряде с просторными рукавами, изюминкой которого стало пикантное декольте. Две бретельки натянули ткань на бюсте красотки, а подвеска на шее сделала еще больший акцент на груди, буквально на грани приличия.

Роскошный образ Нади довершили украшения на запястьях, массивные кольца и стильная прическа, открывшая ухо с одной стороны. Исполнительница позировала для кадра с отвлеченным взглядом, одну руку она приложила на талию, а другой томно коснулась собственной щеки.

В таком виде Мейхер решила взять штурмом еще одно популярное украинское шоу - "Голос країни". Артистка отправилась на съемки одинадцатого сезона проекта, чтобы выступить перед звездными тренерами: Тиной Кароль, Надей Дорофеевой, Дмитрием Монатиком и Олегом Винником.

Ранее ведущий шоу "Голос країни" выразил Надежде свою поддержку, ведь давно знаком с ней по другим проектам:

"Я думаю, какие-то свои оперные дела, которые она в последнее время воплощает в жизнь. Мы в этом году так близко долго с Надей общаемся и в "Вуйках" и в "Танцях", что я ожидал что она будет в "Голосі". Я желаю Наде успеха, она крутая".

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