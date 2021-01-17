Экс-солистка "ВИА Гры", финалистка шоу «Танці з зірками» Надежда Мейхер впечатлила своим талантом

Надежда Мейхер уже давно доказала, что талантлива, пишет Politeka.net. Звезда не только очень красива, но и хорошая актриса, а также она отлично танцует.

В этот раз в Инстаграм Мейхер похвасталась своим талантом пения. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Артистка исполнила известную песню "Памяти Крузо", которая впервые была исполнена Лучано Паваротти в 1986 году.

Отметим, автор, Лучо Далла, посвятил композицию известному итальянскому оперному певцу Энрико Карузо.

Надежда Мейхер пронзительным голосом исполнила хит. Она была у микрофона в простой одежде. Звезда надела объемный свитер и дырявые джинсы. Шапочка на голове дополнила образ.

"«Памяти Карузо» 14 февраля город ЧЕРНИГОВ❤️ ,в день Влюблённых состоится мой Акустический концерт "FEELINGS"", - написала артистка.

За 13 часов пост собрал почти 9000 лайков и много комментариев.

"Ого🔥🔥🔥👏👏", "Обожаю 😊", "Голос суперрр👍😊🤗", "Любимая песня!!!🔥🔥🔥👍🏻👍🏻👍🏻", "Голос суперрр👍😊", "Браво👏👏Наденька!!!Как жаль,что в Украину сложно проехать и посмотреть и послушать Вас🌹🔥Приезжайте в Белгород -Мы рядом Будем Вас Ждать🙏♥️🌠💞🌹", "Современная Виагра идёт курить после прослушивания. Спасибо, Надежда!👏👏👏👏🔥🔥🔥", "Ты просто умничка", "так стильно одеты,уютно! Обнимаю крепко❤️. Надежда под впечатлением вашего вокала,вы так научились петь чувственно,круто", - написали пользователи сети.

Напомним, что сладострастная Мейхер в красных шелках сверкнула "запретным плодом": искусство обольщения.

Как сообщала Politeka, фигуристая Надя Мейхер заворожила бездонным декольте и томным видом в бархате: "на грани приличия".

Также Politeka писала, что эффектная Мейхер в красном бархате с опасным разрезом околдовала Горбунова на "Голос країни": "Она крутая...".