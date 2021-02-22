Известная украинская певица Наталья Могилевская появилась в роскошном оранжевом платье

Звезда ведет активную жизнь в соцсетях, пишет Politeka.net. Кажется, не проходит ни дня без интересного поста звезды.

К слову артистка ведет страницу в "TiK ToK", в которой нередко публикует различные забавные видео.

А в одном из недавних сторис певица предстала в роскошном оранжевом платье, подчеркнувшем ее идеальные изгибы. Длинный разрез на наряде прибавил пикантности образу. Ножки артистки оголились и притягивали внимание.

Наталья предстала в таком платье в неожиданных позе и месте. Певица легла на сцене за занавесом.

"Если я упала, не смейтесь. А загадывайте желание, ведь звезда упала", - произнес чужой голос, под который Наталья открывала рот.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в сторис Инстаграм, в отличие от этой же записи в "TiK ToK".

"Не, ну тут не поспоришь", "Ты самая лучшая", "Загадала", "Натали, если звезда упала, то ее надо поднять если блестящая. Насчет желания - не знаю", "Ой, Наташка, красавица без слов", "Я один раз в школе упала и сегодня тоже", "Ниче такая", "Тут не поспоришь", "Королева", "Самая крутая певица", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская опубликовала фото, на котором позировала в красивом длинном платье. Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы.Она сидела, закинув ногу на ногу, и демонстрируя массивные белые кроссовки.

Напомним, Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях

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