Известная украинская певица Наталья Могилевская появилась в роскошном оранжевом платье
Звезда ведет активную жизнь в соцсетях, пишет Politeka.net. Кажется, не проходит ни дня без интересного поста звезды.
К слову артистка ведет страницу в "TiK ToK", в которой нередко публикует различные забавные видео.
А в одном из недавних сторис певица предстала в роскошном оранжевом платье, подчеркнувшем ее идеальные изгибы. Длинный разрез на наряде прибавил пикантности образу. Ножки артистки оголились и притягивали внимание.
Наталья предстала в таком платье в неожиданных позе и месте. Певица легла на сцене за занавесом.
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"Если я упала, не смейтесь. А загадывайте желание, ведь звезда упала", - произнес чужой голос, под который Наталья открывала рот.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в сторис Инстаграм, в отличие от этой же записи в "TiK ToK".
"Не, ну тут не поспоришь", "Ты самая лучшая", "Загадала", "Натали, если звезда упала, то ее надо поднять если блестящая. Насчет желания - не знаю", "Ой, Наташка, красавица без слов", "Я один раз в школе упала и сегодня тоже", "Ниче такая", "Тут не поспоришь", "Королева", "Самая крутая певица", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Наталья Могилевская опубликовала фото, на котором позировала в красивом длинном платье. Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы.Она сидела, закинув ногу на ногу, и демонстрируя массивные белые кроссовки.
Напомним, Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях
А еще Politeka сообщала, что Могилевская устроила сюрприз для скандальной Поляковой и получила неожиданную реакцию
Также Politeka писала, что Могилевская обратилась к Кароль после скандала с Поляковой и показала фото