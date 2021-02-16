Известная украинская певица Наталья Могилевская продолжает интриговать публику своими отношениями с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором устроила разборки с мужчиной. Парочка шла по заснеженной улице и обсуждала произошедшее на мероприятии.

«Литературный вечер, идеально для понедельника», - подписала видео звезда.

На ролике Наташа предъявляла свое недовольство Рыжову.

«Так, рассказывай, где мы были», - отметила певица.

«Ваня Ахимов пригласил нас на свои чтения. А Наташенька…», - начал рассказ мужчина.

«Соизволила прочитать, а ты меня не пустил. Я хотела читать Рапчинского», - перебила Рыжова артистка.

«Я желаю, чтобы ты читала на открытых площадках», - попробовал оправдаться Рыжов.

«Ну ты представляешь! А сам читал, выходил Рождественского читал. Просто ты не хотел, чтобы я тебя затмила», - поставила точку в споре Могилевская.

Стоит отметить, что перепалка между звездами происходила в полушуточной форме, но недовольство Могилевской чувствовалось. Как известно, в последнее время миллионер Олег Рыжов всюду сопровождает Наталью. Поклонники приписывают им роман, но сами знаменитости избегают расспросов о своих отношениях.

Напомним, что раскрасневшаяся Могилевская пристыдила украинцев и "велела" не быть занудами: "Только не говорите…".

Ранее на портале Politeka мы писали, что Могилевская с подружкой-блондинкой добили двойной дозой красоты в белом: «Девчонки, вы…».

На сайте Politeka мы рассказывали, что Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях: фото счастливой парочки.