Известная украинская певица Наталья Могилевская продолжает интриговать публику своими отношениями с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором устроила разборки с мужчиной. Парочка шла по заснеженной улице и обсуждала произошедшее на мероприятии.
«Литературный вечер, идеально для понедельника», - подписала видео звезда.
На ролике Наташа предъявляла свое недовольство Рыжову.
«Так, рассказывай, где мы были», - отметила певица.
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«Ваня Ахимов пригласил нас на свои чтения. А Наташенька…», - начал рассказ мужчина.
«Соизволила прочитать, а ты меня не пустил. Я хотела читать Рапчинского», - перебила Рыжова артистка.
«Я желаю, чтобы ты читала на открытых площадках», - попробовал оправдаться Рыжов.
«Ну ты представляешь! А сам читал, выходил Рождественского читал. Просто ты не хотел, чтобы я тебя затмила», - поставила точку в споре Могилевская.
Стоит отметить, что перепалка между звездами происходила в полушуточной форме, но недовольство Могилевской чувствовалось. Как известно, в последнее время миллионер Олег Рыжов всюду сопровождает Наталью. Поклонники приписывают им роман, но сами знаменитости избегают расспросов о своих отношениях.
Напомним, что раскрасневшаяся Могилевская пристыдила украинцев и "велела" не быть занудами: "Только не говорите…".
Ранее на портале Politeka мы писали, что Могилевская с подружкой-блондинкой добили двойной дозой красоты в белом: «Девчонки, вы…».
На сайте Politeka мы рассказывали, что Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях: фото счастливой парочки.