Відома українська співачка Наталія Могилевська з'явилася на публічному заході зі своїм улюбленим другом, київським бізнесменом Олегом Рижовим

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала кілька сторіс, на яких була в компанії Рижова. Як відомо, сама співачка переконує громадськість, що Олег просто її друг. Однак шанувальники зірки впевнені, що між парочкою щось більше.

Нові сторіс підігріли чутки про роман. На відео Могилевська йшла по снігу від машини до будівлі, в якій проходив захід. Вона йшла під руку з Олегом, сміялася і фліртувала. В один з моментів пара не стримала почуттів і поцілувалася прямо на людях. Їх не зупинила навіть жахлива погода, від якої хотілося швидше втекти в тепле приміщення. Варто відзначити, що поцілунок виглядав як прояв почуттів закоханої людини.

На наступних сторіс Наталія позувала з Олегом для фотографів, які були присутні на заході. Співачка була одягнена в блискучу сукню з прозорим низом. Бізнесмен позував у синіх штанях і сірому піджаку.

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська показала, як виглядає без макіяжу. Співачка позувала в помаранчевій шапочці, абсолютно не приховуючи своєї натуральної краси.

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