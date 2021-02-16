Наталя Могилевська зворушливо привітала з днем народження свою близьку подругу і поділилася їх спільними знімками

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому вона привітала з днем народження свою подругу-дизайнера, режисера, письменницю і стилістку Ольгу Навроцьку.

"Я вітаю тебе з Днем Народження і з виходом твоєї приголомшливої «Маші». Ти моя зірка ти мій літератор, мій режисер, моя прекрасна приголомшлива україночка і медитуюча блондинка, яка так і не полетіла в Індію. Я бажаю тобі любові, щастя, достатку і нехай твоя книга стане крилатою", - написала Могилевська.

Вона також поділилася добіркою знімків, на яких зображена з подругою.

Так, на одному з фото вони обидві позують поруч В стильних костюмах кольору слонової кістки. Дві блондинки в схожих нарядах виглядають дуже ефектно.

Шанувальники співачки тут же почали коментувати її пост.

"Наталя, ти супер!", "Красиві!", "Наталя, ви читали? Цікава книга?", "Дівчата, ви супер", "Наташа ви приголомшлива дівчина і подруга", "вітаю Вашу подругу з Днем Народження! Удачі і успіхів у всіх справах!", "Дуже красиві обидві", " вам йде світлий колір волосся!)... Успіхів, звершень і досягнень!" ,- пишуть в коментарях.

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