Наталья Могилевская трогательно поздравила с днем рождения свою близкую подругу и поделилась их совместными снимками
Как сообщает Politeka.net, популярная певица поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем она поздравила с днем рождения свою подругу – дизайнера, режиссера, писательницу и стилистку Ольгу Навроцкую.
«Я поздравляю тебя с Днём Рождения и с выходом твоей потрясающей «Маши». Ты моя звезда ты мой литератор, мой режиссёр, моя прекрасная потрясающая украиночка и медитирующая блондинка, которая так и не полетела в Индию. Я желаю тебе любви, счастья, изобилия и пусть твоя книга станет крылатой», - написала Могилевская.
Она также поделилась подборкой снимков, на которых запечатлена с подругой.
Так, на одном из фото они обе позируют рядом в стильных костюмах цвета слоновой кости. Две блондинки в похожих нарядах выглядят очень эффектно.
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Поклонники певицы тут же принялись комментировать ее пост.
«Наталья, ты супер!», «Красивые!», «Наталья, вы читали? Интересная книга?», «Девчонки, вы супер», «Наташа вы потрясающая девушка и подруга», «Поздравляю Вашу подругу с Днём Рождения! Удачи и успехов во всех делах!», «Очень красивые обе», «Вам идёт светлый цвет волос!)... Успехов, свершений и достижений!», - пишут в комментариях.
Напомним, Могилевская сблизилась с Поляковой после ее скандалов с Кароль и Камалией: «А что дружить уже нельзя?».
Как сообщала Politeka, влюбленная Могилевская нарвалась на критику из-за неоднозначного мейкапа: "Смени своего стилиста".
Также Politeka писала, что Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях: фото счастливой парочки.