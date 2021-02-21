Украинская певица Надя Дорофеева умеет завлечь поклонников своими яркими видео

Певица сейчас увлечена продвижением сольной карьеры, которая стартовала несколько месяцев назад. Именно тогда Надя представила первую первую песню "Горит", которая уже собрала более 28 миллионов просмотров.

Сейчас же артистка готовит к выпуску свои новые композиции, которые создает вместе с Потапом, являющимся продюсером Нади. Это не мешает ей также заниматься магазином одежды, который она открыла несколько лет назад, а также снимать влоги для Ютуба.

Также для поклонников звезда нередко снимает забавные короткие ролики и интригует образами, показывая себя на камеру в модной одежде. В мини-топе свободного кроя у певицы получилось привлечь внимание благодаря зажигательным танцам.

До этого сама Надя разместила фото в нескольких абсолютно контрастных образах. Надя позировала входя в образ. Она перемещалась по кровати превращаясь в грозную львицу, милого сурка и беззаботного ленивца, умиляя поклонников своим видом.

"Слишком мило и слишком красиво😍❤️❤️", "С такой причёской значительно лучше", "Ленивец поза неплохая", "Обратно ножки, ура.", "Надюша, поправьтесь на пару кил", "Татушки зачёт, во сколько лет ты набила первую? 😍", - написали поклонники.

Напомним, что Дантес удивил поведением за рулем, кадры "порвали" сеть: "Уровень самооценки...".

Politeka писала, что Дантес заставил трепетать женские сердца, сняв себя крупным планом: "Наде так повезло...".

Также Politeka сообщала, как чумовая Дорофеева произвела фурор закулисными кадрами: "Разрывают эмоции!".