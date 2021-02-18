Певица Надя Дорофеева вызвала ажиотаж тем, что творится у нее на репетициях

Как передает Politeka.net, 30-летняя экс-солистка "Время и Стекло", начавшая сольную карьеру, опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, показав новую команду, с которой работает (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Безбашенная Дорофеева честно продемонстрировала все безумства, танцы, забавные диалоги, которые происходили в преддверии ее концерта в Одессе.

"С трепетом делюсь с вами первыми репетициями и знакомлю вас со своей командой ♥️ Меня разрывают эмоции и хочется вас всех видеть на своем концерте как можно скорее! Приятного всем просмотра 😎", - не удержала эмоций Надя, подписывая кадры.

Пользователи пришли в восторг, расщедрившись на комплименты в комментариях:

"Классное видео ♥️ с началом!"

"И слушать, и смотреть на вас – одно удовольствие! Команда супер!! Мы рады, что ты нашла своих людей🔥"

"что-то типа вечеринки 🤪"

"Надя, какой тёплый влог😍 Так классно, что вы с командой так кайфуте ❤️"

"Боже, Надюшка, поздравляю с первым выступлением! Спасибо за влог!! Было приятно посмотреть)"

"Любимая наша, го побольше влогов? У тебя такая интересная и насыщенная жизнь 😂♥️"

Ранее мы рассказывали, как Дорофеева блеснула соблазнительными формами в тоненьком корсете. Томная Надя застыла в ошеломляющей позе, максимально прогнув спинку и дотронувшись к волосам. При этом вторую руку девушка положила себе на грудь и закрыла глаза, будто от удовольствия.

"Скоро весна, скоро весна, скоро эти ночи беспокойного сна", - подписала этот чувственный кадр Дорофеева строчкой из известной песни "Отпетых мошенников".

Напомним, сочная Дорофеева в корсете сладко изогнулась, заговорив о бессонных ночах: "Это страдания...".

Как сообщала Politeka, Дантес попросил совета, что делать с Дорофеевой наедине: "Может игры какие-то?".

Также Politeka писала, раскрепощенная Дорофеева показала самый "сок" в костюме с вырезами: "Опасная Надя".