Певица Надя Дорофеева, которая недавно заявила о начале сольной карьеры показала на всю страну свой идеальный животик.

Как сообщает Politeka.net, в своем микроблоге в соцсети Instagram Надя часто радует публику яркими публикациями. После объявления о начале сольной карьеры интерес к певице вспыхнул с новой силой. А ее первый клип после выхода из группы "Время и Стекло" просто взорвал соцсети и стримминговые платформы (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Недавно в своих Instagram-сторис Дорофеева показала горячее видео своего зажигательного танца, на котором появилась в дерзком образе. Перед камерой артистка появилась в уютной комнате. На ней серые спортивные брюки с веревочкой на поясе и коротенькая объемная кофточка белого цвета, под которой проглядывается бежевый топик. Этот наряд оголил идеальный плоский животик красотки и подчеркнул ее стройную фигурку. Волосы Нади собраны в замысловатую прическу, напоминающую две косы, и несколько прядей непослушно спадают на лицо с легким макияжем.

К слову, в своих сторис Дорофеева также показала жаркий кадр, на котором появилась в обольстительном образе. Она запечатлена в гардеробной с огромным количеством одежды, и стоит в интересной позе. Перед камерой звезда появилась в серых джинсах и узком бежевом корсете, который обтянул изящное тело и упругое декольте. Одну руку Надя запустила в волосы, а другой ухватилась за свою грудь, еще и глаза прикрыла. "Ждете весну?", - подписала снимок певица.

Напомним, сочная Дорофеева в корсете сладко изогнулась, заговорив о бессонных ночах: "Это страдания...".

Как сообщала Politeka, Дантес попросил совета, что делать с Дорофеевой наедине: "Может игры какие-то?".

Также Politeka писала, раскрепощенная Дорофеева показала самый "сок" в костюме с вырезами: "Опасная Надя".