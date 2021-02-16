Известный украинский певец Владимир Дантес показал себя и Надю Дорофееву, задав важный вопрос

На кадрах Дантес показался крупным планом. Владимир рассказал, что уже почти 10 лет с Надей и показал Дорофееву, которая сидела за столом в толстовке с капюшоном. Красотка в ролике подняла два пальца, поздоровавшись с фанатами, а после этого засмеялась, когда муж задал вопрос. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Снимаю сторис с фильтром, который никто не помнит, но это неважно. Мы с Надей 10 лет практически, подскажите пожалуйста, а что люди делают вместе, когда остаются вдвоем. Может игры какие-то?", - сказал Владимир, прося помощи в таком вопросе.

"Только не пишите, что делать дантесиков и додошат", - добавил сообщение текстом внизу Дантес.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадры были в сторис, где можно отправить только личное сообщение Владимиру.

Мы писали, что муж Нади Дорофеевой, музыкант Владимир Дантес показал экстремальные зимние развлечения у себя во дворе.

На новых снимках Дантес решил показать поклонникам лыжный костюм, который купил себе еще несколько лет назад. Музыкант признался, что так и не использовал его по назначению, однако вовсю «рассекает» в нем по собственному двору.

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