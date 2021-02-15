Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева, которая стала тренером в шоу "Голос країни", рассказала о подарке

Артистка нередко дает свои искренние комментарии по тому или иному вопросу, сообщает Politeka.net.

В этот раз роскошная красотка в стильном платье дала небольшое интервью о подарках на День Святого Валентина. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда рассказала, что, вероятно, первую валентинку она получила от своей мамы. По словам Нади, мама никогда не обделяла ее вниманием в разные праздники.

"Она меня научила, что неважно, какой подарок, а важно просто сделать что-то приятное. Я помню это всю жизнь и знаю, что можно сказать просто хорошие слова и это уже будет классным подарком", - рассказала артистка.

Кроме того, Дорофеева поделилась, что первую валентинку подарила в школе и даже вспомнила имя своей любви - Максим Горобец.

За несколько часов пост собрал почти 15 тысяч просмотров и много комментариев.

"Солнышко наше❤️❤️❤️", "Невероятная ❤️", "One love ❤️", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева объявила о завершении съемок слепых прослушиваний.

По мнению звезды, от ее команды все будут в приятном шоке.

"Я собрала нереально крутую команду! И хочу сказать, что вы конечно будете в шоке от голосов в этом сезоне! Скоро...", - написала артистка, заинтриговывав поклонников.

Напомним, новый сезон шоу стартовал 24 января.

Напомним, измученный и раздетый муж Дорофеевой Дантес поделился своей болью, кадры: "Просто треш..."

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева разрыдалась на "Голосі країни", рассказав о трагедии в семье: "Простите...."

Также Politeka писала, что Дорофеева и Дантес не смогли сдержать чувств на "Голос країни", кадры закулисья: "Прямо голливудские звезды"