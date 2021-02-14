Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева выступила на концерте в необычном наряде

Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева начала сольную карьеру после того, как группа «Время и Стекло» распалась спустя десять лет работы. Надя и Алексей Завгородний решили прекратить сотрудничество и начать развиваться в других проектах.

Звезда уже выпустила свой первый одиночный клип «Горит», а также запланировала серию выступлений. В разделе Стори несколько часов назад Надя опубликовала кадры из подготовки к концерту, а также поделилась снимками, сделанными непосредственно в гримерке.

Примечательно, что для своих концертов девушка выбирает каждый раз все более открытые наряды и образы, которые делают акценты на ее фигуре. Черный маленький топ, и брюки с разрезами на ягодицах и бедрах подчеркнули стройность Дорофеевой.

Во время выступления Дорофеева также устроила целую связку танцев, к которым долго готовилась в зале вместе с подтанцовкой.

Также стройная артистка предстала на новых фото во всей красе. Решив показать стильные снимки, девушка надела лишь белую майку и такого же цвета нижнее белье.

Поклонники были поражены привлекательностью и чувственностью исполнительницы, которая с легкостью смогла подчеркнуть достоинства простым способом:

«Носишь обувь в квартире, прям как в Америке 🇺🇸; Какая красивая😍♥️; Обожаю этот кайф 😍; Ой, как мы ждем новый хит🔥; Ого, что же будет дальше?; Кайф😍; Вся инста до сих пор горит😂🔥; Уф жаришка🔥🔥; мы в ожидании нового трека🌝; Самая красивая певица Украины 😘; так нежно и в то же время горячо 🔥».

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