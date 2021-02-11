Певица Надя Дорофеева дала волю чувствам, обескуражив новыми кадрами

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором похвасталась зимними забавами (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Счастливая Надя, будто впервые увидела снег в этом году. Девушка с двумя необычными мини-гульками на макушке, в теплом костюме темно-зеленого цвета и дутой синей курточке побезумствовала на снегу.

Дорофеева вывалялась в сугробах и, судя, по ее широкой улыбке, осталась максимльно довольна.

"Я конечно злюсь на пробки в городе и всё такое ...) Но какой же в этом году красивый февраль 💔", - поделилась в подписи певица.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, разделив радость с Надей:

"зимнее настроение пришло..."

"Диснеевская снежная принцесса 💗"

"Не могу не согласиться) просто в кайф играть на улице❤️просто наслаждаться этой красотой ❤️"

"Радости полные штаны😻"

"Не заболей, малышка ❤️"

"Ты такая настоящая... неподдельная🤍"

"Ой, Надюшаа, ой красотка😍"

Ранее мы сообщали, Дорофеева обескуражила выходкой в ванной. Босая артистка, в одном белом банном халатике, с косметической маской на лице, собранными наверх волосами и в милом обруче со зверушками, устроила жаркие танцы. Весь процесс снимал ее супруг Владимир Дантес.

Дорофеева не боялась показаться смешной из-за нелепых движений, наоборот, получала кайф от танца.

"Да что вы знаете о стиле", - говорится в подписи на кадрах.

Напомним, измученный и раздетый муж Дорофеевой Дантес поделился своей болью, кадры: "Просто треш..."

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева разрыдалась на "Голосі країни", рассказав о трагедии в семье: "Простите...."

Также Politeka писала, что Дорофеева и Дантес не смогли сдержать чувств на "Голос країни", кадры закулисья: "Прямо голливудские звезды"