Певица Надя Дорофеева дала волю чувствам, обескуражив новыми кадрами
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором похвасталась зимними забавами (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Счастливая Надя, будто впервые увидела снег в этом году. Девушка с двумя необычными мини-гульками на макушке, в теплом костюме темно-зеленого цвета и дутой синей курточке побезумствовала на снегу.
Дорофеева вывалялась в сугробах и, судя, по ее широкой улыбке, осталась максимльно довольна.
"Я конечно злюсь на пробки в городе и всё такое ...) Но какой же в этом году красивый февраль 💔", - поделилась в подписи певица.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, разделив радость с Надей:
"зимнее настроение пришло..."
"Диснеевская снежная принцесса 💗"
"Не могу не согласиться) просто в кайф играть на улице❤️просто наслаждаться этой красотой ❤️"
"Радости полные штаны😻"
"Не заболей, малышка ❤️"
"Ты такая настоящая... неподдельная🤍"
"Ой, Надюшаа, ой красотка😍"
Ранее мы сообщали, Дорофеева обескуражила выходкой в ванной. Босая артистка, в одном белом банном халатике, с косметической маской на лице, собранными наверх волосами и в милом обруче со зверушками, устроила жаркие танцы. Весь процесс снимал ее супруг Владимир Дантес.
Дорофеева не боялась показаться смешной из-за нелепых движений, наоборот, получала кайф от танца.
"Да что вы знаете о стиле", - говорится в подписи на кадрах.
Напомним, измученный и раздетый муж Дорофеевой Дантес поделился своей болью, кадры: "Просто треш..."
Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева разрыдалась на "Голосі країни", рассказав о трагедии в семье: "Простите...."
Также Politeka писала, что Дорофеева и Дантес не смогли сдержать чувств на "Голос країни", кадры закулисья: "Прямо голливудские звезды"