Популярная украинская певица Надя Дорофеева в образе школьницы рассказала о своей новой работе с Потапом.

Звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм, в котором поделилась радостными новостями с поклонниками. Певица объявила, что в скором времени выпустит новую песню.

«Сегодня с Потапом написали новую песню. Грустную. Честную. Влюблённую. Вам понравится», - написала певица.

В свою очередь, Потап заверил поклонников Нади, что песня «будет ракета».

Она также поделилась своим новым фото. На нем артистка позирует в озорном образе, который делает ее похожей на юную школьницу.

Так, Надя примерила свободную белую рубашку, поверх которой она надела вязанный бежевый жилет. Волосы певица заплела в две косички.

Поклонники Дорофеевой пришли в восторг от хорошей новости и нового образа певицы.

«Красивая и талантливая», «Будем ждать», «Скорее бы ее услышать уверена, что получилось очень классно», «Вчерашний концерт просто огонь! Надь, вы все такие крутые. Очень люблю», «Ты большая умница, очень сильно ждём и обязательно поддержим и сделаем все, чтобы эта песня заняла топ чертов!», «Нельзя быть настолько красивой», «Я кайфую с этой фотографии», - пишут люди.

Напомним, измученный и раздетый муж Дорофеевой Дантес поделился своей болью, кадры: "Просто треш...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева разрыдалась на "Голосі країни", рассказав о трагедии в семье: "Простите....".

Также Politeka писала, что Дорофеева и Дантес не смогли сдержать чувств на "Голос країни", кадры закулисья: "Прямо голливудские звезды".