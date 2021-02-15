Популярная украинская певица Надя Дорофеева в образе школьницы рассказала о своей новой работе с Потапом.
Звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм, в котором поделилась радостными новостями с поклонниками. Певица объявила, что в скором времени выпустит новую песню.
«Сегодня с Потапом написали новую песню. Грустную. Честную. Влюблённую. Вам понравится», - написала певица.
В свою очередь, Потап заверил поклонников Нади, что песня «будет ракета».
Она также поделилась своим новым фото. На нем артистка позирует в озорном образе, который делает ее похожей на юную школьницу.
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Так, Надя примерила свободную белую рубашку, поверх которой она надела вязанный бежевый жилет. Волосы певица заплела в две косички.
Поклонники Дорофеевой пришли в восторг от хорошей новости и нового образа певицы.
«Красивая и талантливая», «Будем ждать», «Скорее бы ее услышать уверена, что получилось очень классно», «Вчерашний концерт просто огонь! Надь, вы все такие крутые. Очень люблю», «Ты большая умница, очень сильно ждём и обязательно поддержим и сделаем все, чтобы эта песня заняла топ чертов!», «Нельзя быть настолько красивой», «Я кайфую с этой фотографии», - пишут люди.
Напомним, измученный и раздетый муж Дорофеевой Дантес поделился своей болью, кадры: "Просто треш...".
Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева разрыдалась на "Голосі країни", рассказав о трагедии в семье: "Простите....".
Также Politeka писала, что Дорофеева и Дантес не смогли сдержать чувств на "Голос країни", кадры закулисья: "Прямо голливудские звезды".