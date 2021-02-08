Лилия Ребрик похвасталась свежим букетом роз, красотка

Известная телеведущая канала "Украина", популярная актриса Лилия Ребрик похвасталась букетом нежнейших розовых роз в стильном наряде. Утреннее фото знаменитость разместила на своей странице в Instаgram, передает Pоliteka.net.

Лилия Ребрик ведет утреннюю программу "Ранок з Україною", в паре с Анатолием Анатоличем. На ее странице можно узнать о гостях программы, а также подзарядиться позитивом, который "выплескивает" актриса для своих подписчиков.

В этот раз Лилия в нежно-голубом пиджаке похвасталась охапкой роскошных роз, и рассказала о том, что любит составлять планы наперед. Она рассказала, как любит составлять мини-планы и выполнять их, таким образом, как будто исполняя свою мечту.

Телеведущая поинтересовалась у поклонников, составляют ли они планы, и "разукрашивают" ли их.

"У меня есть "волшебный блокнот", - пишет телеведущая, рассказывая о том, как планирует свои гастроли, эфиры и выступления. Однако по словам Лилии, маленькие планы также составлять интересно, и они помогают выполнять более сложные задачи. "Сразу серые будни кажутся каким-то разноцветными и будто наполняются смыслом".

Фанаты кинулись делиться собственным опытом:

"Планирую каждый день", "Никаких планов, только хардкор", "Я люблю свободу и раньше планирования загоняли в стресс, но сейчас нашла свой метод более гибкого планирования, повышает мою продуктивность".

А также подчеркнули, какая красотка Лилия, и как ей идет голубой наряд:

"Красотка!", "Освежающий лук, очень Вам идет!"

Ранее на портале Politeka писали, что телеведущая Лилия Ребрик сняла на видео, как "попотела" вместе с мужем: "Это так затягивает!".

На сайте Politeka информировали, шаловливая Лилия Ребрик сблизилась с Олегом Винником, заставив украинок завидовать: "Вот оно — фото...".

Также Politeka сообщала, что 54-летняя Ольга Сумская растаяла в компании Горбунова и усатого красавца: "Вау, голливудский состав".