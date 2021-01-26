Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик заставила фанаток Олега Винника страдать от зависти

Заветная мечта многих украинок - сделать селфи с неподражаемым и харизматичным Олегом Винником, который одним своим взглядом крадет сердца девушек и сводит с ума неповторимым голосом. И пока девушки мечтают, украинская телеведущая Лилия Ребрик в своем Instagram на зависть всем предстала в компании этого яркого певца, пишет Politeka.net.

Лилия Ребрик на своей страничке решила подразнить "одиноких волчиц", которые теряют голову при одном упоминании об Олеге Виннике. Телеведущая не упустила возможности сделать памятный снимок с артистом и на новом фото самозабвенно прижалась к нему щекой.

На снимке Олег Винник немного наклонился к Лилии Ребрик, чтобы слегка приобнять ее, пока она делает селфи. Артист загадочно улыбнулся краем губ, а в его голубых глазах читалась легкая "хитринка".

В то же время Лилия Ребрик рядом с Винником просто светилась от счастья, о чем говорила широкая красивая улыбка и особый блеск в глазах телеведущей. Телеведущая успела сфотографироваться со знаменитым певцом в студии передачи "Ранок з Україною", а Винник, видимо, стал ее очередным звездным гостем.

"Наконец и я имею селфи с кумиром миллионов @olegg.vynnyk ! Сколько же "падал безжалостно град, била молния" и как долго же "плакало одинокое сердце"! Но вот оно - фото в телефончике на память! Как говорится, радуйтесь волчицы, а ДИКИЙ @andrii_dykyi не ревнуй, все равно - мое сердце принадлежит тебе",- написала Лилия Ребрик к публикации.

"Ух ты, я бы тоже хотела такое фото", "Боже, два любимых артиста украинского шоубиза на одном фото", "Хорошенькие", "Классные", "Муж в шоке?", "Очень классное фото", " Хааа, о Диком классно написали", "Мечта многих женщин",- написали фанаты в своих комментариях в соцсети.

Напомним, ЧП случилось с Лилией Ребрик и Настей Каменских в прямом эфире: "Мы общались, как вдруг...", детали

Как сообщала Politeka, строгая Кароль пристыдила Винника на "Голосі країни", испепелив его взглядом: "Кто такой Веня?"

Также Politeka писала, что скандалом обернулся первый выпуск "Голос країни" с Винником, Монатиком и Дорофеевой: "Ребята, извините, это позор!"