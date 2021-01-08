Популярная телеведущая, а в прошлом гимнастка, Лилия Ребрик рассказала об экстремальной ситуации, в которую попала во время беседы с певицей Настей Каменских

Инцидент произошел в прямом эфире программы "Ранок з Україною", передает Politeka.net. Лилия Ребрик поделилась откровениями изданию "Обозреватель" во время интервью.

"Мы работаем в прямом эфире, а это всегда экстрим. Непредвиденные ситуации могут случиться в любую минуту", - подчеркнула журнаклистка. - "Например, не так давно у нас в студии выбило все пробки. Мы в это время общались с помощью видеосвязи с Настей Каменских, как вдруг погас свет... Продолжать эфир в полной темноте и без связи не могли, поэтому внепланово ушли на рекламу".

По словам Лилии Ребрик, телезрители еще несколько минут наблюдали изображение артистки на экранах. К счастью, техникам удалось все восстановить за считанные минуты, и ведущая вместе с приглашенной звездой снова появились в эфире, объяснив, что произошло.

По словам Ребрик, когда ее позвали вести утреннюю программу на "Украине", она уже была беременна вторым ребенком. Она честно рассказала руководству о своем положении, но на канале новость встретили очень тепло.

"Руководство программы так обрадовалось, что их новой ведущей будет беременная Лилия Ребрик. Некоторое время мы это не афишировали. Беременность протекала хорошо, я прекрасно себя чувствовала, была полна энергии и работала в эфире до 9 месяца. А уже через 2 недели после родов вернулась к работе", - заявила журналистка.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк.

Также Politeka писала, что Настя Каменских в одном лифчике смутила видом на борту самолета: "Пузик не втянула!"