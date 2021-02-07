Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как они всей семьей занимаются в спортзале

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ребрик в соцсети.

Так, в аккаунте телеведущей появилось видео из тренажерного зала, на котором можно наблюдать, как она и ее муж выполняют различные упражнения и бегают на дорожке.

"Как избавиться от калорий после приготовленных по рецептам от Лилии Ребрик чизкейков, кексов и круассанов? Легко! Полтора часа в зале - и калорий как и не было! Да, грешны мы с @andrii_dykyi: не только вкусно едим, но и занимаемся в зале! Причем так, чтобы регулярно, то после карантина, когда залам разрешили работать", - написала она.

Ребрик объяснила, что весной 2020 года, когда отменили все спектакли, физических нагрузок катастрофически не хватало, и тогда она поняла, что "если что-то и качает, то разве что брови крупным планом в кино".

"Театр всегда держал меня в тонусе, давал ту дозу физических нагрузок, в которых я, как бывшая спортсменка, нуждалась. И когда это от меня забрали, стала чувствовать это! Вот и решили не медлить - пошли тренироваться! Ходим вдвоем, занимаемся с тренером, а параллельно с тренировкой еще и устраиваем "Интернет-детокс", потому что на два часа откладываем телефоны и забываем обо всем! Такая вот у нас появилась еще одна семейная традиция (спасибо карантину!) Ну и скажу вам, что это так затягивает, что отказаться уже невозможно", - поделилась она.

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