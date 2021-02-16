Популярная певица Надя Дорофеева поделилась яркими кадрами из очередного концерта

В конце октября группа "Время и Стекло" провела свой последний концерт и прекратила существование после десяти лет совместной работы. Спустя несколько недель стала понятно, что артисты намерены заниматься уже своими личными проектами. Не прошло и месяца, как Надя уже заинтриговала поклонников фрагментами из ее клипа «Горит».

Первая сольная работа Нади имела большой успех, поэтому девушка продолжила писать новые композиции и усердно работает с Потапом над продвижением своей карьеры. Поклонники "Время и Стекло" хоть и грустят из-за того, что группа распалась, но уже вовсю ждут премьеры новой песни Нади после интригующей работы «Горит». Как видно на фото из раздела Стори, девушка без дела не сидит и активно выступает со своей командой. Для этого ей даже пришлось сменить стиль.

Примечательно, что до распада группы девушка не была так уверена в себе:

"Я писала тексты и до группы "Время и Стекло". Но когда я пришла в группу и увидела как Потап пишет песни, я поняла, что ничего не умею. Я перестала писать, и не творила где-то пять лет, к треку "505", который мы написали втроем", – рассказала артистка.

До этого на своей страничке в Instagram певица снова похвасталась шикарной фигуркой, позируя для фотографа в тугом корсетике сидя на полу.

Звезда на видео сидит на полу спиной к огромному зеркалу, поэтому поклонники могут рассмотреть хрупкую Надю с любого ракурса.

"Богиня", "Модель", "Шикарная", "Жаришка", "Красивая", "Горела на первом сольном концерте!", "Невероятная и потрясающая, просто огонь", "Кошечка, опасная Надя", "Такой цветочек хорошенький", "Какая же ты красивая", "Какой образ красивый. Такой нежный и в то же время дерзкий", "Нереально крутая",- написали фолловеры в соцсети.

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