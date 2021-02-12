Популярная украинская певица Надя Дорофеева "подсидела" своего знаменитого продюсера

Надя Дорофеева дала небольшое интервью Кате Осадчей для программы "Світське життя" и рассказала телеведущей о своем отношении с Потапом, который раньше тоже участвовал в этом проекте, пишет Politeka.net.

Надя Дорофеева не в первый раз появилась на шоу "Голос країни" как яркая наставница, но в прошлый раз она сидела в двойном кресле вместе со своим партнером по группе "Время и Стекло" Алексеем Завгородним. Теперь же звезда пришла на проект одна, чтобы набрать свою команду талантливых участников.

Надя пришла на "Голос країни" и заняла кресло наставницы уже как сольная исполнительница, что подчеркнула Катя Осадчая. Поэтому, по ее предположению яркая певица в каком то смысле "подсидела" своего продюсера Потапа, который тоже занимал кресло судьи в предыдущих сезонах проекта. На что Дорофеева ответила, что она далеко не на том уровне, что и ее звездный продюсер, но она этим довольна.

"Ты знаешь, я вообще не Потап, и это неплохо!",- заявила Надя Дорофеева и добавила, что ей хотелось посидеть с продюсером в разных креслах на равных правах в одном из сезонов "Голоса країни".

Также Надя Дорофеева объяснила, как Потап относится к ней. По ее словам продюсер уже давно изучил ее подходы к работе и сейчас считает, что певица успешно справляется с продвижением собственного имени самостоятельно.

"Он знает меня в работе, он знает, какая я, как я работаю сама с собой и что я сделала не только в сольном проекте, а и в группе "Время и Стекло". Как мой продюсер сказал мне "Ты уже давно себя сама продюсируешь",- отметила певица.

Напомним, что Надя Дорофеева появилась на последнем эфире "Голоса країни" в эффектном черном наряде, который только подчеркнул ее стройную фигурку. Она надела короткую черную юбку и обтягивающий топ, а завершила образ пиджаком в тон и кокетливым головным убором с крохотной вуалью.

Напомним, бесшабашная Дорофеева вывалялась в снегу, кадры безумия: "Радости полные штаны"

Как сообщала Politeka, Кароль, Дорофеева, Димопулос и другие красотки засветились в образах роковых див: "Бессонные ночи обеспечены"

Также Politeka писала, что экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин поиграл мощными бицепсами, у Позитива таких нет: "Мальборо"