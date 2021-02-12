Участник 11 сезона шоу "Голос країни" Никита Ломакин покорил фанатов образом настоящего мачо в шляпе

Фаворит 11 сезона шоу "Голос країни" Никита Ломакин разместил на своей странице в Instagram фото, в брутальном образе настоящего мачо. Об этом пишет Politeka.net.

"Вышел в магазин, а kolotiy_ilya сфоткал меня когда я стоял в очереди на кассе", - написал Никита в комментарии к своему фото.

Никита предстал перед фанатами в одной майке, демонстрируя мускулистое тело. Накачанные бицепсы, рельефная грудь, которую не скрыла маечка, на шее у Никиты цепи, на руках стильные часы и браслеты. «Вишенкой на торте» стильного образа стала белая широкополая шляпа, которую певец надвинул на глаза, оставив открытыми только чувственные губы и подбородок.

"Что купил?", - спросили админы фан-странички Ломакина. "Только яйца", - ответил певец.

Известно, что Никита продолжительное встречался с известной певицей Мишель Андраде. Напомним, поклонники подозревают, что в настоящий момент Мишель встречается с экс-солистом группы "Время и Стекло" Позитивом.

Армия фанатов, которых у артиста более 27,5 тысяч, следящих за каждым обновлением Никиты тут же бросились комментировать брутальное фото своего кумира:

"Никита маску Аден магазин без неё не 😂❤️ пускают то штраф", "Помогите, мне жарко сред зимы🔥🔥🔥💜 Никитос, ты что твориш🤪💕💕", "Мальборо", "O my God 🔥❤️", "Это же надо так стоять😂🔥", "хорошие нынче фотографы 😂 такие моменты ловят 😍", "Сколько можно своим видом сума сводить ?🔥🔥🔥😍❤️", - посыпались комплименты и горячие комментарии от фанатов молодого исполнителя.

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