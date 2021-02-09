Самый знаменитый участник нового сезона "Голоса країни", Ломакин, раскрыл свои отношения со звездами

Никита Ломакин, исполнитель, подопечный Тины Кароль раскрыл, что его связывает со звездами украинского шоу-бизнеса. Как передает Politeka, со ссылкой на kp.ua, Ломакин рассказал о том, что его связывает со знаменитостями и почему он решил отдать предпочтение Тине Кароль, как своему тренеру и учителю.

В интервью, Никита рассказал, что от участия в проекте ожидает только лучших результатов от себя и хочет "перезагрузится", так как слишком замкнулся в себе и ему необходимо раскрыть и показать зрителям свои новые грани, которых у молодого исполнителя предостаточно.

Никита рассказал, что с певицей Надей Дорофеевой учился в одной школе, однако это не стало фактором, по которому он выбирал себе тренера. Никита рассказал, что не общался с Надей, потому что был маленький тогда, а его мама вела у Нади математику. По словам Никиты, даже если бы Олег Винник подошел и сказал, что он его отец, он все равно выбрал бы Тину Кароль. Все дело в том, что Никита считает Тину суперпрофессионалом.

На своей странице в Instagram Никита часто публикует свои фото, а также интересуется мнением своих фанатов, чем для них является музыка, как в одном из крайних постов Никиты: "Чем вам нравится музыка? Почему и зачем вы ее слушаете? Задаю этот вопрос не просто так... мне правда интересно".

Фанаты кинулись описывать все свои эмоции касательно музыки, однако многие поклонницы написали, что музыка отходит на второй план, когда они видят такого красивого парня Никиту.

"Музыка лечит и даёт спокойствие🌟🙈", "В музыке можно найти самого себя🖤", "Музыка- это когда не хватает слов, просто показать свои чувства...", "Та какая вообще музыка... когда тут такой красивый ТЫ!💔"

Напомним, Politeka писала, что Ломакин, покоривший "Голос країни", раскрыл правду о романе с Мишель Андраде: "Множество шрамов...".

Ранее на сайте Politeka информировали, фаворит Голосу країни Ломакин заявил о "родстве" с Тиной Кароль и Даном Баланом: "Счастливая семья".

Также на Politeka сообщали, подопечная Потапа Андраде раскрыла подробности романа с известным певцом: "Он офигенный...".