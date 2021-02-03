Участник 11 сезона шоу "Голос країни" Никита Ломакин высказался о близких отношениях с тренерами Тиной Кароль и Даном Баланом

Как сообщает Politeka.net, звезда шоу "X-Фактор" решил принять участие в другом вокальном проекте, молодой исполнитель выбрал своим тренером Тину Кароль. На своей странице в соцсети "Инстаграм" он выложил интригующий сториз, которое подогрело слухи о романе певицы с Даном Баланом.

Никита Ломакин разместил коллаж со своей фотографией в черном спортивном костюме и панамке, а также снимками звездных тренеров (молдавский исполнитель сидел в кресле в девятом и десятом сезонах). В подписи участник в шутку заявил о своем "родстве" с наставниками: "Мама, папа, я - счастливая семья".

Такие слова приобретают новый смысл после того, как Дан Балан появился на съемках 11 сезона "Голос країни". Ведущие проекта Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая сфотографировались со знаменитым гостем на фоне декораций вокального шоу. Позже Дан Балан покрасовался и в тренерском кресле, посадив Тину Кароль на подлокотник.

Скорее всего, певец посетил съемки проекта в качестве гостя, ведь состав тренеров уже полностью укомплектован. В новом сезоне, который озаглавили "Перезагрузка", звездными наставниками стали Олег Винник, Надя Дорофеева, Монатик и Тина Кароль, именно они отбирают участников и готовят их к соревнованиям.

Напомним, Ломакин, покоривший "Голос країни", раскрыл правду о романе с Мишель Андраде: "Множество шрамов..."

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