Участник "Голос країни" Никита Ломакин рассказал об отношениях с Мишель Андраде

Как пишет Politeka.net, об отношениях подопечной Потапа Мишель Андраде и участника шоу "Голос країни" Никиты Ломакина недавно рассказала сама певица, заявив, что долго встречалась с ним. Новый свет на эту историю в своем Instagram пролил Ломакин, отметив, что они пережили вместе много трудных моментов.

Никита Ломакин встретился с Мишель Андраде еще в возрасте 15 лет и с момента их расставания прошло уже три года. Сейчас 22-летний певец работает над сольной карьерой, но об отношениях с подопечной Потапа вспоминает довольно тепло и заявляет, что они дали ему мудрость понять, что на самом деле - любовь.

В своей публикации Ломакин написал, что за те пять лет, пока они были вместе, паре пришлось пережить немало трудных моментов, которые помнятся до сих пор. Но любовь между ними с Мишель до сих пор существует, хотя они уже давно не пара.

"Мы с Мишель пережили вместе достаточно трудных моментов, которые оставили внутри множество шрамов.. Но, смотря на них столько времени, мы признали свои ошибки и продолжаем любить...",- делиться певец.

Кроме этого, он объяснил причину расставания спустя столько времени совместных эмоций и переживаний. Как утверждает Никита Ломакин, они с Мишель решили не присваивать себе жизни друг друга и идти отдельной дорогой.

Напомним, что Мишель Андраде рассказала, что ее знакомство с Никитой Ломакиным произошло на "Х-факторе", и учитывая приличный срок отношений ей удалось многому научиться и узнать.

Сейчас певица находится в отношениях с молодым человеком, имя которого пока упорно держит в тайне, но отзывается о нем как о лучшем друге, который знает даже больше, чем ее мама и подруга.

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