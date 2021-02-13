Украинская артистка Мишель Андраде поделилась в Instagram новымы кадрами в компании Позитива

Как сообщает Politeka.net, бывший участник дуэта "Время и Стекло" 31-летний Позитив (Алексей Завгородний) и 24-летняя певица Michelle Andrade (Мишель Андраде) стали ведущими первого выпуска юбилейного сезона "Орел и Решка. 10 лет". И первой страной, куда они отправились стала Боливия - родина Мишель.

Мишель в своем Instagram активно постит оттуда кадры.

Они позировали вместе на фоне экзотических пальм. Мишель примеряла майку в цвете хаки и накинула на волосы цветастую бандану. При этом видно, что девушка сменила свой цвет волос, окрасив локоны в яркий малиновый оттенок. Алексей также надел одежду в стиле кэжуал, добавив в образ дикую нотку. Так, артист нацепил кулон в виде клыка волка.

В подписи к снимку Мишель призналась, что пару лет назад была на кастинге для программы "Орел и Решка", но не прошла его. Хотя мечтать стать его ведущей не переставала.

"Мечтать об этом не перестала и в самый неожиданный момент стала ведущей самого классного тревел проекта! 10 юбилейный сезон, еще и в моей родной Боливии", - написала Андраде.

Пользователи сети оставили для парочки всевозможные комплименты и обещали смотреть их совместный выпуск.

"Смотрю с удовольствием сейчас на новом канале ! Ты лучшая !!!😍", "Сегодня обязательно посмотрю! ❤️", "Вы так хорошо смотритесь 🔥", "Классное озорное настроение 🔥", "Мишелька, ты мега крутая!", "Позитив хорош тоже)) Все супер🔥".

Напомним, что подопечная Потапа Андраде превзошла Дорофееву, сверкнув фигуркой возле Позитива.

Ранее на портал Politeka мі сообщали, что Мишель Андраде и Позитив подогрели слухи о романе, пару можно поздравить.

Также на Politeka писала, что Мишель Андраде застали в постели с Позитивом, скрывались недолго.