Певица Надя Дорофеева вызвала переполох чувственным образом и не менее интригующей позой

Как передает Politeka.net, 30-летняя артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в гардеробной.

На знаменитости был корсет телесного цвета и модные джинсы с высокой талией, а также прозрачные перчатки с узором. Наряд как нельзя лучше подчеркнул аппетитные формы красотки.

Томная Надя застыла в ошеломляющей позе, максимально прогнув спинку и дотронувшись к волосам. При этом вторую руку девушка положила себе на грудь, закрыв глаза, будто от удовольствия.

"Скоро весна, скоро весна, скоро эти ночи беспокойного сна", - подписала этот чувственный кадр Дорофеева строчкой из известной песни "Отпетых мошенников".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов:

"Вы напоминаете мне весну. Красиво, солнечно, полно света и жизни 🌻"

"Моя душа горит от такой красоты и эстетики😍🔥🔥"

"Топика не должно там быть"

"Так красиво-то нельзя, аж глаза слепит😍🔥"

"Миленькая, это танец или страдания"

"Икона, и всегда ею была"

"Ждём много от тебя в весне 🔥😍"

Ранее мы сообщали, Дорофеева обескуражила выходкой, появившись на улице в расхристанном виде. Звезда вела себя, как маленькая, вывалявшись в снегу.

"Я конечно злюсь на пробки в городе и всё такое ...) Но какой же в этом году красивый февраль 💔", - восхитилась Надя, раззадорив публику.

"Диснеевская снежная принцесса 💗"; "Не могу не согласиться) просто в кайф играть на улице❤️просто наслаждаться этой красотой ❤️"; "Радости полные штаны😻"; "Не заболей, малышка ❤️", - прокомментировали пользователи.

Напомним, Надя Дорофеева "подсидела" Потапа, Осадчая вывела певицу на чистую воду: "Он знает, какая я..."

Как сообщала Politeka, бесшабашная Дорофеева вывалялась в снегу, кадры безумия: "Радости полные штаны"