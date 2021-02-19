Известный украинский певец, муж исполнительницы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, показал свой торс

Артист известен своим чувством юмора, не лишенным самоиронии, пишет Politeka.net. Певец привлекает поклонников этим, а также своим талантом и внешностью.

В своих постах и фото артист нередко предстает в разных образах. В этот раз Дантес решил удивить.

Певец позировал в черной кожаной жилетке, сверкнув обнаженным телом с татуировками, показывая насколько повезло его жене.

На шее певца был черный чокер, напоминающий ошейник.

Кожаные брюки стали отличным завершением к столь откровенному образу. А наручники на руке прибавляли образу еще большей пикантности.

Артист смотрел вдаль, будто чему-то удивляясь.

"Когда думал, что наконец-то на улице +2 и можешь идти гулять в весеннем луке", - подписал фото певец.

Кадр не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Владимир Дантес в одном из своих постов признался, что не любил, когда парни выставляют фото со своим голым торсом. По мнению певца, это называется самолюбованием.

Однако позже мнение певца изменилось.

"Не полюбив себя, не любишь всех вокруг. Каждая победа другого человека - твое поражение, которое порождает ненависть в тебе. Какой же это легкий путь! Путь нелюбви", - написал певец.

Таким образом, Дантес понял, что приведя в порядок себя, быт и так далее, замечаешь смелость людей.

Напомним, Надя Дорофеева пригрозила Дантесу разводом, всплыли неожиданные детали: "Если муж...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева после слов Дантеса о разводе показала, какая она в постели: "Ого, что же будет дальше".

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес за границей столкнулся с проблемой, неожиданные детали: "Они вообще не понимают...".