Известный украинский певец, муж исполнительницы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, насмешил поклонников

Артист стал безумно популярным в сети, пишет Politeka.net. Сейчас на страницу певца в Инстаграм уже насчитывается 629 тысяч поклонников.

Дантес притягивает пользователей сети своим искрометным чувством юмора. Певец не лишен чувства самоиронии, что уже неоднократно доказывал.

В этот раз Владимир записал сторис, сидя за рулем авто. Артист рассказал, как провел предыдущий вечер, а позже решил пошутить.

"Боже, я записывал сторис и посмотрел на себя... Ребята! Аж как вообще терпите такую красоту, когда смотрите мои сторис? Это невозможно! Боже мой, я вами горжусь", - заявил певец.

Позже репост этого видео сделала одна из пользовательниц сети.

"Уровень самооценки, к которому я стремлюсь", - подписала она кадры, поставив несколько веселых смайликов.

Видео не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе.

Напомним, в одном из интервью Владимир Дантес рассказал, что не ссорится с Надей Дорофеевой, и поэтому считает их семью идеальной.

Артист рассказал, что в начале отношений с возлюбленной мог себе позволить флиртовать с другими девушками даже при Наде. Однако позже он научился понимать, что его супруге это неприятно.

Сейчас пара счастлива вместе, однако детей пока заводить не хочет, ведь ребятишкам потребуется внимание именно отца и матери, а пока артисти не могут этого обеспечить.

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