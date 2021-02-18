Известный украинский певец, муж исполнительницы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, покорил внешностью не только поклонников

Артист славится своим чувством юмора, не лишенным самоиронии, пишет Politeka.net. Певца обожают поклонники за это, а также за талант и внешность.

Не проходит и дня, чтобы Владимир не опубликовал какой-либо пост в своем Инстаграм с 629 тысячами подписчиков.

В этот раз певец похвастался внешностью в черном гольфе, приблизив к себе камеру. Часть волнистых волос упала на лицо артиста. Он пристально смотрел в камеру.

"Эээээ!!! Ну хватит так смотреть на меня. Я смущаюсь🙃😌🙃

А, это ж я сам на себя смотрю😂😂😂", - подписал он селфи.

За 50 минут пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев:

"Вов, сегодня день самолюбования?", "Как же мне повезло, что я сегодня видела эту красоту вживую 💔", "😂😂😂 Самооценка уровень Бог😂", "На этом фото прям классный красивый🙌❤️🔥", "Твои глаза 😍", "Ржака)))", "Не ну а че 😍красивый же 😍", "Я в обмороке😍", "Милашка 👍❤️", "😂😂😂ну, теперь и мы👀👀👀😉 и не смущаемся 🤗", "Шутки в стиле Горбунова...", "👏мяу💋😻", "Не, ну можно мне такую самооценку?😂", "На такого краша как ты, можно смотреть вечно 😍🔥😅", "Вот и мне так в классе все говорят", "Ты просто красавчик, как круто Наде так повезло, так держать, красавчик ❤️", "Уровень самооценки до которого я стремлюсь,но что-то не получается, у него это получается лучше 😂".

Напомним, Надя Дорофеева пригрозила Дантесу разводом, всплыли неожиданные детали: "Если муж...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева после слов Дантеса о разводе показала, какая она в постели: "Ого, что же будет дальше".

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес за границей столкнулся с проблемой, неожиданные детали: "Они вообще не понимают...".