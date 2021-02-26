Украинская певица Тина Кароль рассказала, что изменилось в ее жизни за год

Певица снялась для журнала Viva! И поделилась откровением в интервью изданию.

Кароль утверждает, что 2020 год, несмотря на все трудности, был очень важным.

«Обалденный был год! Переоценка ценностей. Все прислушались к себе. Я бы назвала его годом реверса, который дал прогресс. Человек думает, что все вокруг него замедляется, и ему кажется, что он откатывается назад. На самом деле это путь, ведь благодаря такому реверсному движению, остановке, депрессивным настроениям и даже откату назад произошел прорыв внутренних сил, появились другие ценности. Вскрылись детали, эмоции, внутренняя суть. Каждый открыл себя», - говорит певица.

Караль призналась, что сейчас чувствует себя счастливой.

«Я стала намного счастливей. У меня есть для кого жить. Нужно жить хотя бы потому, что это благодарность и реально подарок небес», - сказала артистка.

Отметим, фото Кароль, которое появилось на обложке ее поклонники не оценили, а вот фотосессия на фоне дюн ваповеднике Намибии вызвала восторг.

«Нереально красивая ❤», «Вау», «Шикарная», «Ну что за красота», «Сказочно красиво», «Волшебно», «Всегда на высоте», «Тина вы прекрасны», - восхищаются кадрами Кароль с синем платье.

Напомним, Тина Кароль заинтриговала публичными ласками с загадочным мужчиной: "Скажите, что это рука Дана".

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