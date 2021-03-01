Певица Тина Кароль вызвала бурю эмоций эффектным образом

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором дала волю чувствам (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, ярко накрашенная блондинка с алыми губами предстала в соблазнительном наряде. На ней была черная майка и чулки со стрелками. Босоножки на высокой шпильке дополнили этот страстный лук.

Кароль вначале лежала на спине, максимально задрав ножки. Певица кокетливо махала ими, согнув в коленях и изредка поглаживая рукой. Далее звезда привстала, блеснув аппетитным декольте и очаровав голливудской улыбкой.

В подписи Тина похвасталась обновкой, прорекламировав чулки:

"Давай продолжим #скандал с самой провокационной коллаборацией года... Почувствуй свободу, будь сексуальной, кокетливой и непревзойдённой в наших чулках и колготках".

Пользователи не ожидали столь горячих кадров:

"Несите огнетушитель 🥵"

"реклама нижнего белья все ближе и ближе😁🥵 помечтаем😏"

"Ёлки палкиии... это что за хооот🥵"

"Вот это поворот 🤤🥵"

"Ух горячо 🔥🔥❤️"

"Уля-ля😍🔥"

"Уоу🔥 полегче дамочка🔥👏"

"Тина, что ты с нами делаешь?"

"Прошу прощения,у кого есть слюнявчик??🤤"

Ранее мы рассказывали, Кароль удивила редким фото своей татуировки. Певица повернулась к камере спиной, продемонстрировав розовое сердечко чуть ниже шеи, но выше лопаток.

Это оказалось временное тату из серии "Скандал" (такое же название, как и у ее новой песни), что относится к мерчу артистки.

Напомним, что сказочно красивая Кароль призналась, что обрела счастье: «Это реально подарок небес».

Также Politeka писала, что Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру.