Певица Тина Кароль вызвала бурю эмоций эффектным образом
Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором дала волю чувствам (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, ярко накрашенная блондинка с алыми губами предстала в соблазнительном наряде. На ней была черная майка и чулки со стрелками. Босоножки на высокой шпильке дополнили этот страстный лук.
Кароль вначале лежала на спине, максимально задрав ножки. Певица кокетливо махала ими, согнув в коленях и изредка поглаживая рукой. Далее звезда привстала, блеснув аппетитным декольте и очаровав голливудской улыбкой.
В подписи Тина похвасталась обновкой, прорекламировав чулки:
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"Давай продолжим #скандал с самой провокационной коллаборацией года... Почувствуй свободу, будь сексуальной, кокетливой и непревзойдённой в наших чулках и колготках".
Пользователи не ожидали столь горячих кадров:
"Несите огнетушитель 🥵"
"реклама нижнего белья все ближе и ближе😁🥵 помечтаем😏"
"Ёлки палкиии... это что за хооот🥵"
"Вот это поворот 🤤🥵"
"Ух горячо 🔥🔥❤️"
"Уля-ля😍🔥"
"Уоу🔥 полегче дамочка🔥👏"
"Тина, что ты с нами делаешь?"
"Прошу прощения,у кого есть слюнявчик??🤤"
Ранее мы рассказывали, Кароль удивила редким фото своей татуировки. Певица повернулась к камере спиной, продемонстрировав розовое сердечко чуть ниже шеи, но выше лопаток.
Это оказалось временное тату из серии "Скандал" (такое же название, как и у ее новой песни), что относится к мерчу артистки.
Напомним, что сказочно красивая Кароль призналась, что обрела счастье: «Это реально подарок небес».
Также Politeka писала, что Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру.