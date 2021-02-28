Тина Кароль удивила откровенными кадрами, показав, где набила себе тату

Как сообщает Politeka.net, у себя в сторис Инстаграм известная певица Тина Кароль показала обнаженную спинку, показав татуировку в виде сердца на шее сзади.

Тина убрала свои белоснежные локоны и показала, что у нее находится на спине под волосами. В кадре знаменитая певица подарила свою несравненную обворожительную улыбку своим фанатам и рассказала, что сет временных татуировок своего хита "Скандал" можно купить на интернет-портале.

Певица известна своим бизнес-подходом, она уже продавала драгоценные изделия, исполненные под заказ своей трилогии "Найти своих". Теперь Тина решила монетизировать свою идею, показанную в клипе "Скандал". "Вот это преображение", наверняка подумали поклонники певицы, которые к сожалению не смогли высказать свое мнение, ведь кадры были показаны в сторис, где невозможно публично высказать свое восхищение кумиром.

Для демонстрации своей татуировки Тина надела маечку на тоненьких бретельках темного цвета.

Популярная украинская певица Тина Кароль всегда отличалась хорошим чувством стиля. Она известна своими невероятными платьями и изысканными аксессуарами, певица часто экспериментирует с образами и сменами имиджа.

Не так давно Тина порадовала поклонников, снявшись для журнала VIVA. Знаменитость заявила, что несмотря на то, что 2020 год был сложным, но несмотря на все трудности, был очень важным.

Напомним, что сказочно красивая Кароль призналась, что обрела счастье: «Это реально подарок небес».

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