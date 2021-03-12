Конфликт двух певиц Оли Поляковой и Тины Кароль разгорелся с новой силой

Скандал с двумя известными блондинками держится на первых строчках в "Гугл". Полякова дала интервью блогеру Славе Демину, окончательно объяснив свою позицию и раскрыв новые детали произошедшего.

Напомним, во время одного из эфиров шоу "Маска", обсуждая участницу, Оля нелестно высказалась о творчестве Тины, назвав ее "плакальщицей на похоронах". Позднее звезда извинилась и объяснила, что имела в виду ее грустный репертуар, а не личную трагедию (у Кароль из-за рака умер муж).

Демин поинтересовался у Поляковой, что она сейчас думает о всей этой ситуации.

"Прошло и прошло, и пусть идет дальше. Потому что я свою позицию высказала сразу", - заявила Оля, добавив, что согласна с тем, что ее ремарка звучала двояко и это, мол, не очень хорошо.

Страсти, однако, видимо, еще не совсем улеглись. Уязвленная Полякова обратилась к Кароль:

"Я сразу поняла, что это некорректно, поэтому я сразу извинилась и пошла дальше. Но то, что началось потом, это началась пиар-кампания и фарс такой немножечко, поэтому... Тина конечно подогревала, что-то там "резала", что-то выкладывала... И при этом, типа, обижалась. Так ты определись, ты обиделась или ты делаешь пиар?"

Кроме того Полякова вспомнила любопытный момент, произошедший уже после скандала - во время съемок программы "Світське життя". Кароль давала интервью Екатерине Осадчей, заявив, что готова протянуть оппонентке "руку помощи-дружбы", но дальнейшие ее действия поставили Олю в тупик.

"На "Світському житті" она стояла возле меня в двух метрах, развернулась и ушла, перед этим дав интервью о руке дружбы, о чем это говорит? Разговоры о руке помощи, при этом тут же убежать от меня и скрыться за дверью... Такая странная ситуация", - рассказала Полякова.

Напомним, безбашенная Оля Полякова напугала новым лицом, переборщив с эпатажем: "Мяу!"

Как сообщала Politeka, Кароль в дерзком образе затмила Полякову на съемках нового шоу: "Не дождетесь! Мы с Олей..."

Также Politeka писала, что Кароль и Полякова впервые после скандала столкнулись "лоб в лоб" на одной сцене: что из этого вышло