Две шоу-дивы украинского шоубиза после "скандала" встретились на одной сцене, батл еще впереди

Как передает Politeka.net, на украинском телевидении проходит музыкальный проект "Липсинк батл", где знаменитости копируют других знаменитостей, в крайнем выпуске шоу на сцене встретились Оля Полякова и Тина Кароль. Ситуация произошла по той причине, что участница проекта Анна Ризатдинова "спела" песню Оли Поляковой "Королева ночи".

Гимнастка выложилась на все сто, и очень точно скопировала танец Поляковой на сцене "Липсинка". После выступления, когда Анна еще находилась на сцене, к ней присоединилась Оля Полякова, которая вышла высказать свое восхищение олимпийской чемпионке в роли певицы.

Оля даже официально предложила "заменять на концертах" саму Полякову. Потап, воспользовавшись моментом, решил обратить внимание зрителей, что на одной сцене оказались Тина Кароль и Полякова, между которыми возник "скандал". Тина тут же заявила, что "липсинк батла" между Поляковой и Кароль не будет.

Оля же заявила, что для их с Тиной батла необходимо снимать отдельное шоу. Тина поддержала предложение Поляковой смехом и подняла палец вверх, одобрив. "А пока что лучше уделить все эфирное время коллегам артистам, чтобы наслаждаться их талантом", - завершила Полякова.

Напомним, между певицами Олей Поляковой и Тиной Кароль возникла скандальная ситуация, когда Полякова в прямом эфире назвала Тину "плакальщицей на похоронах". Тина не стала молчать, и заявила, что у артистов тоже есть "дно, которое они не имеют права пробивать".

В то время вышла новая работа певицы песня "Скандал", Полякова в свою очередь заявила, что Тина воспользовалась моментом, чтобы раскрутить свою новую песню. На что Тина заявила, что Поляковой не стоит переступать "красную линию морали".

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