Популярный украинский певец MELOVIN, запомнившийся многим как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, признался, что думает о новой песне Тины Кароль

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Тины в соцсети.

Так, в фан-аккаунте, посвященном творчеству Кароль, появилось видео, на котором MELOVIN комментирует ее новую песню "Скандал".

"О, шикарная песня. У меня идут мурашки от нее", - признался артист.

После этого музыку сделали громче, и он начал подпевать и подтанцовывать под новую песню Кароль.

"Практически идеальная песня. Я ее слушаю каждый день и думаю: "Господи, как хорошо сложилось", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что видит в песне "Скандал" своеобразное отражение состояния человека во время завершения отношений - когда уже пройдены стадии неприятия, гнева, отчаяния и т.д.

В комментариях поклонники Тины поддержали мнение певца, а также отметили, что он очень стильный и талантливый. Впрочем, были и те, кто раскритиковал артиста.

"Классный, стильный, молодец", "Очень классный и стильный", "Меловин - такой модник и стиляга", "Ну, конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Но какой-то маленький по разуму и страшненький", - пишут в комментариях под видео.

Напомним, эпатажный фаворит Данилка MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: "настолько горячий, что...".

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