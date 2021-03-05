Тина Кароль снова всколыхнула Сеть, не успел затихнуть скандал с Олей Поляковой

Артистка на своей странице в Инстаграм показала видео, которое вызвало бурную реакцию, пишет Politeka.net.

«Что можешь звонить мне, кто сказал, это очередной #скандал и это самая скандальная и сексуальная коллаборация этой весны… Готова стать самой дерзкой, игривой, сексуальной и шикарной?» - написала певица.

При этом она показала видео, в котором красовалась в чулках и колготах с надписью «Скандал», как название ее песни. Также в ролике показан процесс изготовление чулочных изделий.

Похоже Тина Кароль решила распространить свое творчество и на мир моды.

«Круто», «Лучшая», «Супер», «Браво», «Невероятная», «Очень интересный процесс», «Нереально красиво, сколько труда положено», «Ого разошлась. Скоро в президенты», «Это что то новенькое», «А я думала что Тина умнее Каменских, а она тоже уже скоро в одних трусах будет сниматься. Где же скромность, Тина. Все развеялось в круговерти пошлости», «Хорошее видео, спасибо за просвещение», «Очень круто🔥и интересно», - пишут в комментариях.

Напомним, недавно Оля Полякова оскандалилась, назвав Тину Кароль известной "плакальщицей" на похоронах. Та в свою очередь восприняла слова, как личную обиду.

"Да, я вдова, плакала с 27 лет и когда он снится, плачу до сих пор. То, что показали по ТВ – это моральное дно. Вся эта история заслуживает того, чтобы их просто пожалеть. Вот реально, просто пожалеть. Все вляпались в какой-то скандал", – заявила Кароль.

Напомним, что сказочно красивая Кароль призналась, что обрела счастье: «Это реально подарок небес».

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